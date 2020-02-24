حكومة الوفاق تصر على انسحاب قوات حفتر من مواقعها قرب العاصمة

قال وزير خارجية ليبيا، اليوم الاثنين، إن حكومة "الوفاق" تصر على انسحاب قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي"، بقيادة خليفة حفتر، من مواقعها قرب العاصمة طرابلس في إطار محادثات عسكرية في جنيف.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير محمد سيالة إن الوفد الليبي يصر على انسحاب قوات حفتر من مواقعها الحالية وأضاف أنها على بعد بضعة كيلومترات من وسط المدينة ويمكنها شن هجوم في أي وقت.

وبدأت جولة ثانية من المحادثات العسكرية بين الطرفين المتحاربين في جنيف الأسبوع الماضي ومن المقرر بدء جولة محادثات سياسية يوم الأربعاء.

وندد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، اليوم الاثنين، بقصف المناطق المدنية والمطارات في بلاده، واصفا قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بأنه "مجرم حرب".

وقال السراج، في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة، إن "القصف العشوائي للأحياء السكنية واستهداف المطارات المدنية وقصف المستشفيات وقصف وإغلاق المدارس يتحمل مسؤوليته المعتدي ومن يمده بالمال والسلاح، ويجب محاسبتهم وملاحقتهم قانونيا".

وأضاف أن "حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا لطالما أبدت استعدادها للمضي قدما على طريق السلام والاستقرار"، مؤكدا رفضه "حرب الوكالة" في ليبيا وأنه لن يتوقف عن السعي للمحافظة على وحدة ليبيا.

كما أكد رئيس حكومة الوفاق الليبية أن "الكثير من الليبيين فقدوا حياتهم جراء عدوان المجرم حفتر"، متهما المجتمع الدولي بعدم اتخاذ أي موقف جاد من القصف اليومي على المدنيين.