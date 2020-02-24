البحرين... التأكد من إصابة سائق حافلة مدرسية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، ثبوت إصابة سائق حافلة مدرسية بفيروس كورونا، لافتة إلى أن سيتم إخضاع الطلاب للفحوصات اللازمة، للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأفادت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، بأن المواطن البحريني المصاب قدم من إيران، عبر دبي، وتم نقله فورا للعلاج والعزل، وتطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض.

وتم الاتصال بكافة من خالطهم من الأهل والأقارب، وعمل التحليلات اللازمة لهم للتأكد، من خلوهم من الفيروس، ووضعهم بمركز الحجر الصحي المخصص للحالات المشتبه بإصابتها لمدة 14 يوم.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتم رصد أي أعراض على على هذا الشخص، عند وصوله لمطار البحرين الدولي؛ وأن الأعراض ظهرت عليه بعد وصوله المملكة.

وقامت الوزارة بالتواصل مع كافة المسافرين على نفس الرحلة، التي كان عليها المصاب، لإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتأكد من سلامتهم من الفيروس.

وأهابت وزارة الصحة البحرينية بكافة القادمين من الدول المتفشي بها الفيروس، بالإبلاغ فورا، حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس "كورونا" الجديد، والمتمثلة بارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة في التنفس.

وكذلك حال اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، والاتصال برقم معلن، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي؛ مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" لمواطن بحريني، قالت إنه قادم من إيران.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية دعت يوم الجمعة الماضي، إلى عدم السفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة تايلند وجمهورية سنغافورة ومملكة ماليزيا وجمهورية كوريا الجنوبية نظرا لتفشي مرض فيروس كورونا في الدول المذكورة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة الكويتية، أن الفحوصات الأولیة التي أجریت للقادمین من مدينة مشھد الإیرانیة، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتھم بفیروس "كورونا" المستجد.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا في إيران إلى 8 حالات والإصابات إلى 43 إصابة، فيما أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة.