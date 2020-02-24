الجيش الليبي يرد على السراج: "الإخوان" يسيطرون على رئيس حكومة الوفاق

ردت القوات المسلحة الليبية، اليوم الاثنين، على الكلمة التي ألقاها رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقال الجيش الليبي ، إنه "كان الأجدى بالسراج الحديث عن استيلاء الإخوان على السلطة"، مؤكدا أنه "يدار كواجهة من قبل الإخوان".

واستنكر، حديث السراج عن الإرهاب أمام مجلس حقوق الإنسان "وهو يأتي بمرتزقة"، مؤكدا أن "الإرهابيين نكلوا بالعسكريين".

وقال الجيش الليبي، إن "الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات حكومة الوفاق لا حصر لها".

وكان السراج قال، في وقت سابق اليوم، إن "ليبيا تشهد حربا بالوكالة"، وإن البلاد "تمر بظروف استثنائية بسبب الأطماع الفردية والتدخلات الخارجية".

وأكد رئيس حكومة الوفاق في كلمته، أن "الشعب الليبي يطمح لبناء دولته المدنية على أسس تحترم حقوق الجميع، وأنه بات يرفض الحكم الدكتاتوري والفردي وحكم العائلة"، موضحا أن "حكومة الوفاق ستواصل المشاركة في الحوارات من أجل الوصول إلى دولة العدالة والحقوق".

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.