العراق يجري فحوصات لمدرسة وجد فيها طالب مصاب بفيروس كورونا... صور

هرعت الفرق الطبية في محافظة النجف العراقية لمحاولة السيطرة على انشار فيروس كورونا، بعد إعلان وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لطالب إيراني انتقل إلى العراق، بعد تفشي الوباء في بلده.

وانطلقت الفرق الطبية التابعة لدائرة الصحة في النجف لتجري الفحوصات الميدانية للمدرسة الدينية التي وجد فيها الطالب الإيراني المصاب بفيروس كورونا وتم عزل الطلاب جميعا فيها.

وأكدت الصحة أن الكشف عن الحالة تم لدى قيام الفرق الصحية بالتحري وتوقيع الكشف على الزائرين والطلبة في محلات إقامتهم، وتمت إحالته للمستشفى المخصص.

الفرق الطبية لدائرة صحة #النجف تجري الفحوصات الميدانية للمدرسة الدينية التي وجد فيها الطالب الإيراني المصاب بفيروس #كورونا وتم عزل الطلاب فيها pic.twitter.com/BGsJraQxqB — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) February 24, 2020

​وأشارت إلى قيام الفرق الصحية بإرسال مسحات، أخذت من الطالب الإيراني المصاب، للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل، وقد أظهرت نتائج التحليل أنه حامل للفيروس.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اتخاذ إجراءات للوقاية من فيروس كورونا الجديد في المنافذ الحدودية، ومتابعة عمل المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران، وفحص المسافرين والبضائع الواردة، وذلك بعد تسجيل إيران إصابات بالفيروس.