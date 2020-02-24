الجيش السوري يحرر قريتي أرينبة وسطوح الدير متقدما باتجاة اتستراد حلب اللاذقية

أحرز الجيش السوري تقدما جديا في أرياف محافظة إدلب الجنوبية وسيطر على قرى جديدة وينفذ عمليات ملاحقة وتقدم في قرى أخرى.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" فقد أحرز الجيش السوري تقدما في عدة مناطق، صباح اليوم، وسيطر على قريتي أرينبة وسطوح الدير في أرياف إدلب، ويستهدف المجموعهات الإرهابية في قرى دير سنبل وترملا.

وكانت الوكالة قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بسيطرة الجيش على قرى تل النار وقرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة في ريف إدلب الجنوبي.

ونفذ الجيش السوري سلسلة عمليات عسكرية استهدفت من خلالها أماكن انتشار المجموعات الإرهابية في أرياف إدلب وغرب حلب، ووسع من نطاق سيطرته.

وبدأ الجيش السوري أمس الأحد عملية عسكرية باتجاه محاور طريق إدلب الدولي (حلب اللاذقية) وسيطر على بلدات "حنتوتين" و"الشيخ دامس" بعد تطهيرهما من مسلحي جبهة النصرة و"أنصار التوحيد" (المحظورين في روسيا) وحلفائهما.