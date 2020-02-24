تواصل حرائق "جبل الحشر" بالسعودية لليوم الثالث على التوالي... فيديو

تتواصل حرائق جبال الحشر في محافظة الداير بمنطقة جازان السعودية لليوم الثالث على التوالي، وسط محاولات الأهالي لإخماده بكل الوسائل المتاحة.

وقال محافظ "الداير" نايف بن ناصر بن لبدة في تصريح لجريدة "سبق" السعودية، إن الحادث تحت المتابعة منذ لحظته الأولى، وهو في نطاق إحدى القمم الجبلية شاهقة الارتفاع.

وأضاف"باشرت فرق الدفاع المدني الموقع إلا أن آليات الدفاع المدني لم تستطع الوصول إلى مكان الحريق، كونه وعراً جداً وقمة جبلية شاهقة الارتفاع وشديدة الانحدار ولا يوجد طريق مهيّأ لعبور السيارات رغم الآليات المجهّزة".

وأشار بن لبدة إلى أنه وجّه مركز جبال الحشر ومركز الجانبة، وجميع الجهات ذات العلاقة، بمتابعة الحادث، وتوفير كافة السبل الممكنة لتذليل الصعاب أمام فرق الدفاع المدني ورجاله والشباب المتطوعين، مطالباً الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم إثارة هلع المواطنين.

#جبال_الحشر_تحترق



الأهالي يحاولون اخماد الحريق وغياب تم للـ #الدفاع_المدني والفرق التطوعية pic.twitter.com/QnFbuTkxqr — ابو جنى الحريصي (@AliHarisa) February 23, 2020

وانتقد ناشطون عبر هاشتاغ #جبال_الحشر_تحترق في موقع التواصل ”تويتر“، التخاذل من قبل المسؤولين، على حد وصفهم، بشأن تحركهم لإخماد الحريق.