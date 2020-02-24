النسخة الثانية لمنتدى الرياض الدولي الإنساني تنطلق مطلع مارس المقبل

أعلن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، اليوم الاثنين، تنظيم "منتدى الرياض الدولي الإنساني"، بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، في الأول والثاني من مارس /آذار 2020.

موسكو– سبوتنيك. وقال مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بالمركز رئيس اللجنة الإشرافية للمنتدى، عقيل الغامدي، خلال مؤتمر صحافي نقله المركز على صفحته الرسمية، "المنتدى يعد في نسخته الثانية امتدادًا للمناسبات والفعاليات الإنسانية العالمية الرامية لمواكبة أحدث التطورات ذات الصلة بالعمل الإنساني والإغاثي، واستحداث تدابير عملية وفعالة تراعي الاحتياجات المتغيرة على أرض الواقع".

وأضاف "المنتدى يوفر، على مدى يومين، منصة مثالية تجمع بين المختصين وكبار صناع القرار من كافة أطياف المجتمع الإنساني الدولي، ويشارك فيه ممثلون رفيعو المستوى للهيئات والمؤسسات الأممية والعالمية والمحلية".

وينعقد المنتدى بمشاركة 1280 ممثلا عن 80 دولة، يشكلون 228 جهة خارجية و156 جهة داخلية؛ منها 21 منظمة أممية و46 منظمة حكومية.

ويشارك في المنتدى مسؤولون ورؤساء هيئات إنسانية أممية ودولية، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، و11 جامعة والمجموعات البحثية المتخصصة.

ويقوم المنتدى باستعراض وتعديل المبادرات الإنسانية لتعكس آخر التطورات على أرض الواقع، من أجل تحسين مستوى الخدمات والمساعدات المقدمة لضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات، بمن فيهم اللاجئون وغيرهم من الفئات التي تحتاج مساعدات عاجلة.

وسيتم عقد ثماني جلسات علمية وجلستين في مجال الإعلام وجلسة في المجال التطوعي بمشاركة 61 متحدثا .

وسيناقش المنتدى عدة محاور تشمل سبل تعزيز الربط بين العمل الإنساني والتنموي، و التدخل الإنساني المبتكر في المجال الصحي، والتحديات الإنسانية لمشاكل الهجرة من البلدان الأفريقية، وحماية الأطفال والنساء والشباب في مناطق النزاعات والكوارث، والممارسة المهنية المبنية على البراهين في العمل الإنساني.

وسيتم على هامش المنتدى إقامة المعرض المصاحب للفعاليات، بمشاركة 27 جهة، منها 11 جهة دولية مهتمة بالشأن الإنساني والإغاثي.