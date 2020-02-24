الإمارات تمنع سفر مواطنيها إلى إيران وتايلاند لمواجهة انتشار كورونا

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، منع سفر مواطنيها إلى إيران وتايلاند في الوقت الحالي، وذلك لمواجهة انتشار مرض فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن بيان لوزارة الخارجية، القول إنه "في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر".

وزارة الخارجية: تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من #إيران و #تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر حرصاً على سلامة وصحة المواطنين وفي ظل جهود مواجهة إنتشار فيروس #كورونا، وندعو المواطنين المتواجدين في البلدين للتواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة على الرقم 80044444.#وام pic.twitter.com/GVE1zafwVJ — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 24, 2020

​وارتفع عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران، اليوم، إلى 14 حالة.

وذكرت وكالة "إرنا" اليوم الاثنين نقلا عن رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة نيشابور في محافظة خراسان محسن عظیمی نجاد "وفاة شخصين في نيشابور وهمدان إثر تدهور وضعهما الصحي بعد إصابتهما بفيروس كورونا".