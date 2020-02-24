سلطنة عمان تعلق حركة الطيران مع إيران بعد تسجيل إصابتين بكورونا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، تعليق جميع رحلات الطيران المدني مع إيران، بحسب ما أورده التلفزيون المحلي عقب تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا داخل السلطنة.

يأتي ذلك بعدما كشفت السلطات العمانية في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطنتين عمانيتين كانتا قد قدمتا مؤخرا من إيران.

وأكدت وزارة الصحة "أن المواطنتين المصابتين في حالة مستقرة وتخضعان للحجر الصحي في المنزل، وتهيب بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي المنزلي لكل المسافرين القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس".

كما نصحت الوزارة بـ"تجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات الإصابة إلا للضرورة القصوى".

وفي إيران قال رئيس مركز المعلومات بوزارة الصحة، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران، ارتفع إلى 64 شخصا، فيما توفي 4 جدد ليرتفع بذلك عدد الوفيات بهذا الفيروس إلى 12 شخصا.

وأغلقت دول مجاورة منها باكستان وأفغانستان وتركيا والكويت والعراق، حدودها مع إيران، الإجراء الذي وصفه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي بأنه إجراء وقائي مؤقت.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي قرابة 79 ألف شخص، توفي منهم نحو 2600 شخص، فيما شفي حتى الآن 25 ألفا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.