رشقات صاروخية جديدة من غزة على إسرائيل والقبة الحديدة تتصدى لبعضها

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن رشقات صاروخية جديدة انطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المتاخمة لشمال القطاع، وأن القبة الحديدية تصدت لبعضها.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي "رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المتاخمة لشمال القطاع والقبة الحديدية تتصدى لبعضها".

RIGHT NOW: Heavy barrage of rockets being fired at southern Israel from #Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) February 24, 2020

​وتحدثت قناة "كان" الرسمية عن إصابة مباشرة لمنزل في مدينة عسقلان وأن قوات الأمن في طريقها إلى المكان.

وشهد قطاع غزة والبلدات الإسرائيلية الواقعة بالقرب من الحدود مع القطاع صباح الاثنين، هدوءا يشوبه الحذر، بعد استهداف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم لعدد من المواقع التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة والعاصمة السورية دمشق.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، إن "الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ المعادية التي أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي قبل وصولها لأهدافها".

وأضافت وكالة سانا، أن "الصواريخ المعادية فشلت في الوصول إلى أي من المطارات"، ونشرت مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ المعادية.