"بعد السفن الإيرانية... الكويت تحظر دخول السفن القادمة من العراق بسبب "كورونا

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، حظر دخول السفن القادمة من العراق بكل أنواعها لموانئ الشعيبة والشويخ والدوحة، حتى إشعار آخر، ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا.

وقال المدير العام للمؤسسة، يوسف الصباح، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة، للحيلولة دون دخول فيروس كورونا إلى البلاد.

وأضاف أن القرار يأتي أيضا، انسجاما مع الخطة التي وضعتها الحكومة لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة في مكافحة الفيروس، وفق وكالة الأنباء التركية"الأناضول".

وكانت المؤسسة قد أعلنت أمس الأحد، حظر دخول السفن القادمة من الجمهورية الإيرانية، لموانئها حتى إشعار آخر، بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا المستجد في إيران.

وفي وقت سابق اليوم، حظرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكافة أنواعها ومستلزمات فحص فيروس كورونا، بعد تأكيد إصابة 3 أشخاص بالفيروس في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن القرار شمل حظرا مؤقتا لتصدير وإعادة تصدير المطهرات والمعقمات الخاصة بالجسم والأسطح التي تحتوي على كلوروهكسيدين من 0.5% إلى 5%، والكحول الإيثلي بنسبة 70% إلى 95%. كما شمل القرار حظر تصدير القفازات الطبية واللبس الوقائي (الجسم والأحذية)، ومستلزمات فحص كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، تعود لطالب إيراني الجنسية في محافظة النجف العراقية.