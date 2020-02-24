تفاصيل لقاء السيسي مع رؤساء مخابرات الدول العربية

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في "المنتدى العربي الاستخباري" بالقاهرة، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، خاصة مع تزايد حدة الأزمات المتعددة والتحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وكذا الساحتين الدولية والإقليمية، والتي تنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الدول العربية ومستقبل شعوبها، مؤكداً في هذا السياق دعم مصر لكافة المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.

من جانبهم، وجه الحضور الشكر الي الرئيس ولمصر على استضافة هذا الاجتماع المهم الذى يساهم في تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد مناقشة أبرز الموضوعات التي تم تناولها في إطار المنتدى، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وكذلك أفضل الممارسات والسبل للمواجهة الفعالة لتلك التهديدات على نحو شامل يراعي الأبعاد والخصوصيات التنموية والاجتماعية والثقافية للدول العربية، ويحقق لها الأمن والاستقرار.

تجدر الإشارة إلى أنه عقد بالقاهرة يومي 23 و 22 فبراير/ شباط الجاري منتدى لرؤساء أجهزة مخابرات الدول العربية بدعوة من المخابرات العامة المصرية، حيث تم عقد عدة اجتماعات على هامش المنتدى تناولت المخاطر والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، وأبرزها مخططات التفكيك والتقسيم على أسس عرقية وطائفية، وإضعاف الدولة الوطنية، وتزايد التدخلات الخارجية في أزمات المنطقة، بجانب الدور الخارجي الهدام بتلك الأزمات، بالشكل الذي يهدد وحدة وسلامة أراضى الدول العربية.

كما تناولت الاجتماعات أيضاً تنسيق جهود الأجهزة العربية الإستخبارية المشاركة في اجتماعات "القاهرة" وتكامل الخبرات فيما بينها، وتوحيد الرؤى وتطوير آليات مكافحة الإرهاب والحد من ممارسات الدول التي توفر الأغطية الشرعية لتمويل ودعم الإرهاب.