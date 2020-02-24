وزير فرنسي: ندرس خيارات لدعم لبنان منها برنامج لصندوق النقد

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الاثنين، إن بلاده تدرس خيارات مختلفة لمساعدة لبنان على التعافي من أزمته المالية، ومن بينها برنامج لصندوق النقد الدولي، إذا سعت الحكومة اللبنانية إلى ذلك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير المالية، برونو لومير، قوله للصحفيين في أبوظبي، إنه بحث الوضع في لبنان مع القيادة الإماراتية.

وكان الوزير الفرنسي قال، أمس الأحد، إن فرنسا مستعدة لدعم لبنان ماليا، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، محذرا من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة.

وقال لـ"رويترز" في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين، "فرنسا مستعدة دائما لمساعدة لبنان. لقد كان الحال دائما في الماضي وسيكون هذا هو الحال في المستقبل".

وأضاف "إذا طلب لبنان أي مساعدة فستكون فرنسا موجودة".

وتصاعدت الأزمة الاقتصادية الطويلة في لبنان العام الماضي وسط تباطؤ تدفقات رأس المال في البلاد واندلاع الاحتجاجات على النخبة الحاكمة.