قطر تتخذ إجراءات إضافية للكشف المبكر عن المصابين بـ "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة العامة في دولة قطر، اليوم الاثنين، عن اتخاذها عددا من الإجراءات الإضافية، بهدف الرصد والكشف عن أي حالات يشتبه في إصابتها بعدوى فيروس "كورونا" الجديد.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، على موقعها الرسمي على "تويتر" بأن الوزارة تسعي إلى كشف الحالات المحتملة بشكل مبكر، والحد من انتقالها بين أفراد المجتمع؛ بالإضافة إلى تطبيق التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وزارة الصحة العامة تعلن عن اتخاذها عددا من الإجراءات الإضافية بهدف الرصد والكشف عن أي حالات يشتبه في إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل مبكر والحد من انتقالها بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تطبيق التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 24, 2020

وكانت الخطوط الجوية القطرية، قد أكدت صباح اليوم الاثنين، أنها ستخضع الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية، للحجر الصحي، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد".

وقالت الخطوط الجوية القطرية، في بيانها، إن "قطر ستطلب من الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية البقاء في منازلهم أو في منشأة للحجر الصحي لمدة 14 يوما بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأضافت الشركة، أن "عملاء الخطوط الجوية القطرية، الذين لديهم تذكرة صالحة ويرغبون في تغيير خطط سفرهم يمكنهم القيام بذلك"، مشيرة إلى أن "الرحلات من وإلى بكين وشنغهاي وغوانزو ملغاة حتى 15 مارس/ آذار المقبل".

يذكر أن قطر والسعودية هما الدولتان الوحيدتان، ضمن دول مجلس التعاون الخليجي الست، اللتان لم تظهر فيهما العدوى، حتى الآن.