الجيش السوري يطهر 3 بلدات جديدة من مسلحي "النصرة" بريف إدلب

أحرز الجيش السوري تقدما جديدا، مساء اليوم، وحرر ثلاث بلدات من مسلحي "النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا) بريف إدلب.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب أن وحدات الجيش السوري تواصل عملياتها العسكرية متقدمة باتجاه محور "جبل الزاوية" وتمكنت من السيطرة على قرى وبلدات "جبالا" و"معرصين" و"معرتصين" جنوب غرب مدينة معرة النعمان بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم جبهة النصرة والميلشيات المتحالفة معه في المنطقة.

وأوضح المراسل أن تقدم الجيش يتزامن مع غارات جوية منسقة باتجاه مواقع وتحركات المجموعات المسلحة في عمق مناطق سيطرتهم شمالا على اتجاه "كفرنبل" و"حاس" و"حزارين" مرورا بمحيط منطقة "كنصفرة" ذات الثقل النوعي في الميزان العسكري بالنسبة لتنظيم النصرة، وصولا إلى مدينة أريحا على الطريق الدولي (حلب اللاذقية/ M4).