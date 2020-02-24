السعودية... مسؤول بـ"أرامكو" يكشف حجم تأثير "كورونا" على سوق النفط

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، اليوم الاثنين، إن الشركة تتوقع أن يكون تأثير فيروس كورونا على الطلب النفطي قصير الأجل وأن يرتفع الاستهلاك في النصف الثاني من العام.

وتراجعت أسعار النفط هذا العام مع تأثر الطلب بالانتشار السريع للفيروس في الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وانخفضت الأسعار مجددا اليوم مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات خارج الصين

وحسب "رويترز" قال الناصر "نعتقد أنه قصير الأجل وأنا على ثقة من أنه في النصف الثاني من العام سيحدث تحسن على صعيد الطلب، لا سيما من الصين".

وأضاف أن أرامكو، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، لم تسحب موظفيها من الصين وأن أطقم التسويق الرئيسية التابعة لها ظلت هناك لإدارة أنشطة الشركة.

وأصاب فيروس كورونا حوالي 77 ألف شخص وأودى بحاية أكثر من 2500 في الصين، معظمهم في إقليم هوبي.

وزادت اليوم عزلة دايجو، رابع أكبر مدن كوريا الجنوبية، بعد زيادة سريعة في عدد الإصابات بها.

في غضون ذلك، أعلنت إيطاليا عن سابع حالة وفاة بسبب الفيروس إلى جانب 220 إصابة في أكبر تفش له داخل أوروبا.

وسجلت الكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق اليوم أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها، وجميعها لأشخاص كانوا في إيران، التي لديها 61 إصابة و12 حالة وفاة.

وأجرت السعودية، أكبر منتج في أوبك، محادثات مع أعضاء آخرين ومع روسيا لبحث إمكانية تعميق تخفيضات معروض النفط من أجل التصدي للتداعيات على أسعار الخام. لكن روسيا لم تعلن بعد موقفها النهائي من المقترح.

وتجتمع أوبك وحلفاؤها في الخامس والسادس من مارس/ آذار للبت في سياسة الإنتاج.