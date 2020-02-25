الجيش الإسرائيلي: إعادة فتح كافة المحاور المغلقة في منطقة غلاف غزة

قررت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح كافة المحاور التي أغلقتها مؤخرا مع قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في القطاع، والذي أنهى قصفا متبادلا بين الجانبين.

القاهرة - سبوتنيك. قال متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تليغرام"، إنه "نظرًا لتقييم الوضع، تقرر إعادة فتح جميع المحاور التي تم إغلاقها في الأيام الأخيرة في منطقة غلاف غزة وتجديد حركة القطارات في خط سديروت إلى أشكلون".

ووافقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت الإذاعة إن "الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وافقت على وقف إطلاق النار، بعد جولة من التصعيد".

كما أفادت قناة "الأقصى" التلفزيونية بأن وقف إطلاق النار جرى الاتفاق عليه بوساطة مصرية، عند الساعة (22.00) بالتوقيت المحلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الاثنين، إغلاق كافة المعابر مع قطاع غزة بما فيها معبر بيت حانون شمال القطاع وكرم أبو سالم جنوبه، وإغلاق المجال البحري كليا قبالة شواطئ القطاع.