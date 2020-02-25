"طيران الخليج" البحريني يعلق الرحلات مع مطار دبي لمدة 48 ساعة

أعلنت الناقلة الوطنية البحرينية "طيران الخليج"، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات من وإلى مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة؛ وذلك تطبيقا لقرار "شؤون الطيران المدني" في وزارة المواصلات والاتصالات، للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد.

موسكو – سبوتنيك. وقالت الشركة عبر "تويتر"، "تطبيق قرار شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين بإلغاء جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة".

تنوية: تطبيق قرار شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين بإلغاء جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة #طيران_الخليج #البحرين #دبي — Gulf Air (@GulfAir) February 25, 2020

وأكدت الشركة أنها تعمل بكثب مع السلطات المعنية في مملكة البحرين على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية، لضمان سلامة وأمن المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وأعلنت "شؤون الطيران المدني" في مملكة البحرين، في وقت سابق، عن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.

وأوضحت "شؤون الطيران المدني" بأنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد؛ حيث سيتم فحص جميع القادمين إلى مطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وفي حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك.

وكانت البحرين قد أعلنت، أمس، عن اكتشاف إصابة لمواطن زار إيران مؤخرا؛ وتم اتخاذ التدابير اللازمة بشأنه، وشأن الآخرين الذين احتك معهم.