شاب سوري يفبرك عملية اختطافه لابتزاز والده

لجأ شاب سوري في محافظة حماة السورية إلى فبركة عملية اختطافه بالتنسيق مع أصدقائه ليبتز والده ويحصل منه على فدية مالية كبيرة.

ووفقا لما أعلنته وزارة الداخلية السورية، قام شاب يبلغ من العمر 20 عاما، بتصوير مقطع فيديو مع آخرين لعملية اختطاف مفبركة يظهر فيها معصوب العينين ومقيدا.

وأرسل الشاب إلى والده "لإيهامه بأنه مخطوف" ثم طالبه الخاطفون بفدية بلغت 20 ألف دولار، مهددين بقتل الشاب في حالة عدم الدفع.

وأوضحت الوزارة أن المخطوف أتلف جواله وشرائح الاتصال وبطاقته الشخصية وأوراقه الثبوتية وأخفاها في حفرة بضاحية أبي الفداء في محافظة حماة.

وقدم شقيق المخطوف بلاغا للشرطة بأن مجهولين اختطفوا شقيقه بعد مغادرته قريته قاصدا مدينة حماة.