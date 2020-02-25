"يجب ألا نتذمر"... عبد العزيز بن سلمان يتحدث عن فيروس "كورونا"

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على "أوبك +" ألا تتذمر بشأن فيروس "كورونا".

وقال ابن سلمان، إنه يثق في أن كل عضو في مجموعة "أوبك+" هو منتج نفط مسؤول ومتجاوب، مشيرا إلى أنه "يجري حاليا اتصالات مع روسيا، ويثق في شراكة "أوبك+"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وحسب "رويترز"، ارتفع النفط، اليوم الثلاثاء، مع سعي مستثمرين لتصيد الصفقات بشراء الخام بأسعار رخيصة بعدما هوى نحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة إلا أن المخاوف من أن يؤثر انتشار فيروس كورونا خارج الصين على الاقتصادات الكبرى ويكبح الطلب على الوقود حدت من المكاسب.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 19 سنتا ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 56.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0436 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل 3.8 بالمئة في الجلسة السابقة ليسحل أكبر خسارة في يوم واحد منذ الثالث من فبراير/ شباط.

وفقدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 17 سنتا ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 51.60 دولار للبرميل لتتعافى من انخفاض 3.7 بالمئة في الجلسة السابقة، فيما هوت مخاوف الطلب بأسعار النفط والسلع الأولية أمس الاثنين في حين مُنيت الأسهم الأوروبية والأمريكية بأكبر خسائر منذ منتصف 2016.

وسجلت الكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق أمس الاثنين، أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها، وجميعها لأشخاص كانوا في إيران، التي لديها أكثر من 75 حالة وفاة وإصابة .