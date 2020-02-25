وصلوا من إيران... الكويت تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 8

قالت وزارة الصحة الكويتية إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 8 حالات.

وأكدت وزارة الصحة في الكويت، إصابة 3 مواطنين كويتيين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضحت وزارة الصحة أن الثلاث إصابات الجديدة قدمت إلى الكويت من إيران وكانت في الحجر الصحي.

وتابعت الوزارة أن الحالات "بصحة جيدة وتم عزلهم في أحد مستشفيات وزارة الصحة".

وسبق أن أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة وقف جمیع الرحلات المغادرة والقادمة من جمھوریة كوریا الجنوبیة ومملكة تایلاند وإیطالیا في الوقت الراھن بناء على تعلیمات وزارة الصحة الكویتیة وذلك بعد ظھور حالات إصابة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19).