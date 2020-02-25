البحرين تسجل 6 حالات إصابة جديدة بكورونا لأشخاص قادمين من إيران

سجلت البحرين، اليوم الثلاثاء، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص قادمين من إيران.

ونقلت الوكالة الرسمية "بنا" عن وزارة الصحة "تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي".

وذكرت أنه "تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار التي أكدت إصابتهم بالفيروس، لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها في المملكة 8 حالات".

وأوضحت وزارة الصحة أن "الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة".

كما ذكرت أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات هي لمواطنين بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، مؤكدةً الوزارة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.