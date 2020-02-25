الصدر يلغي تظاهرات مليونية دعا لها سابقا

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أنصاره للتراجع عن الخروج في مظاهرات حاشدة كان قد دعا لها سابقا للضغط على البرلمان لتحديد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وكتب الصدر، في رسالة عبر "تلغرام": "قد دعوت لمظاهرات مليونية واعتصامات ضد المحاصصة، واليوم أنهاكم عنها من أجل صحتكم وحياتكم، فهي أهم عندي من أي شيء".

وكان الصدر قد هدد، في بيان قبل أيام، بأنه إذا لم تعقد جلسة للبرلمان، خلال هذا الأسبوع، أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف توفيق علاوي، أو إذا كانت الكابينة "ليست مع تطلعات المرجعية والشعب فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية ثم تحويلها إلى اعتصامات حول المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين بعونه تعالى".

وقال الصدر، في بيان: "نحن، وكفرد من أفراد الشعب العراقي المظلوم، نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصاتية وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات نزيهة وفق تطلعات الشعب ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين وحماية الثوار السلميين وكذلك العمل على سيادة العراق".