وزيرا خارجية السعودية والعراق يتبادلان وجهات النظر حول "صفقة القرن"

ناقش وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التعاون في مجال إنشاء المناطق الصناعية والربط الكهربائي.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف: "بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع نظيره السعودي العديد من الجوانب، أهمها آلية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على المضي قدما بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين"، وفقا لبيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار الصحاف إلى أن "الطرفين بحثا أيضا التعاون بين البلدين ويشمل الجانب السياسي وإيجاد مقاربات حول قضايا المنطقة، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في مجال إنشاء المناطق الصناعية والربط الكهربائي، وكذلك الدعم المتبادل لبيئة الاستثمار وحثّ رجال الأعمال الذين يبحثون عن استقرار الأوضاع للشروع في استثماراتهم".

ولفت المتحدث باسم الخارجية العراقية، إلى أن "الوزيرين بحثا كذلك تنويع البوابات الاقتصادية غير النفطية بين البلدين، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول ما يسمى بـ"صفقة القرن"، وأيضاً ناقش الجانبان أمن المنطقة والخليج وأمن الملاحة فيهما".

وأكد الصحاف أن "الحكيم جدد مبادرة العراق بدعوة وزراء خارجية الدول المجاورة للقاء والتشاور".

ولفت الوزير، بحسب المتحدث باسم الخارجية، إلى أن هذه الدعوة تأتي في سياق اجتماع رؤساء البرلمانات العربية في العراق الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب العراقي.