الصحة السعودية تنصح بعدم السفر إلى إيطاليا أو اليابان بسبب تفشي "كورونا"

أصدرت وزير الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط، بيانا، نصحت فيه مواطنيها بعدم السفر إلى إيطاليا أو اليابان، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ونقلت قناة "العربية" عن وزارة الصحة السعودية، قولها إنها توجه المواطنين السعوديين المقيمين بالمملكة وخارجها، بالتريث من اتخاذ قرار السفر إلى إيطاليا أو اليابان، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد فيها.

وكانت إيطاليا قد أعلنت رسميا عن وفاة العديد من المواطنين بسبب فيروس كورونا القاتل حيث فاق عدد الإصابات المئات.

وقال رئيس هيئة الحماية المدنية الإيطالية، إن شخصا خامسا توفي في إيطاليا إثر إصابته بفيروس كورونا، حسب وكالة "رويترز".

ومن جانبه كشف رئيس مقاطعة لومباردي، أتيليو فونتانا الإيطالي أن عدد المصابين بفيروس كورونا في منطقة لومباردي الإيطالية بلغ 89 شخصًا ليتجاوزالعدد الإجمالي للحالات في إيطاليا 100 حالة.

وزادت أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الصين ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض في الصين 80 ألفا و150 حالة، وازدادت عدد الوفيات إلى ألفي و699 شخصا.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية أنه تم شفاء 27 ألفا و689 شخصًا من الإصابة بالمرض، وغادروا مستشفيات العلاج.

يتبع...