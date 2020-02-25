فريد الديب يكشف حقيقة وفاة حسني مبارك

قال فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، إن صحة مبارك جيدة.

ونفى الديب "الأنباء المنتشرة بشأن وفاة مبارك"، وقال في تصريحات خاصة لموقع صحيفة "الوطن" المصرية: "الرئيس الأسبق بصحة جيدة"، بينما لم تصدر عائلة مبارك أي بيان لنفي شائعة وفاة الرئيس الأسبق.

وانتشرت شائعات على مواقع التواصل المصرية صباح اليوم، عن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

​وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر مثل هذه الشائعات، إذ ظهرت أكثر من مرة، وفي كل مرة تنفي أسرة مبارك، أو محاميه هذه الأخبار.

​وقبل أيام انتشرت شائعات بأن الرئيس الأسبق يعاني من ورم خطير، وأن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير، وهو ما نفاه فريد الديب، وقال، في مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية، إن "مبارك بخير ولا صحة للشائعات حول مرضه".

وتابع في تصريحات لبرنامج "القاهرة الآن على قناة "العربية الحدث" أن مبارك لا يوجد لديه ورم ولا شيء من هذه الأمور، "لم يدخل في غيبوية وكل هذه شائعات".

​وأكد الديب أنه زار مبارك الأيام الماضية "وحالته مستقرة وسيغادر المستشفى خلال أيام".

وكان علاء مبارك قال لأحد متابعيه على "تويتر"، السبت الماضي: "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي، ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب".

وغرد علاء بتاريخ 24 يناير/ كانون الثاني، أن والده أجرى عملية جراحية، وأكد أن حالته مستقرة.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت السبت الماضي، ببراة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التلاعب بالبورصة".