نتنياهو يعلن بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه "اتخذ خطوات لبناء آلاف المنازل للمستوطنين في منطقة إي -1 بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو، إنه "أمر ببناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في منطقة E1 الواقعة على الطريق بين القدس ومنطقة الأغوار.

— وكالة صفا (@SafaPs) February 25, 2020

​وكان نتنياهو، قد نوه إلى اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية، على عدة مناطق تخطط إسرائيل لضمها.

وقال: "جلبنا في الأسابيع الأخيرة بشرى عظيمة لدولة إسرائيل ولأرض إسرائيل"، مضيفا: "صديقي الرئيس ترامب صرح بشكل لا لبس فيه أنه سيعترف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع البلدات اليهودية في يهودا والسامرة والأراضي الواسعة التي تحيط بها".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة بـ "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.