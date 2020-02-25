تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاة حسني مبارك

كشف فريد الديب، محامي أسرة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاته.

ونقل موقع "مصراوي" تصريحات عن فريد الديب، التي قال فيها إن حسني مبارك توفي في أحد المستشفيات العسكرية بالقاهرة صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الديب: "الرئيس الأسبق عانى من مضاعفات مرضية خلال الـ24 الساعة الماضية، بعد إجراء عملية جراحية منذ أكثر من أسبوعين".

وتابع محامي أسرة مبارك: "مبارك توفي، فجر اليوم تعرض لأزمة صحية كبيرة".

واستمر بقوله: "تم وضع حسني مبارك خلال الساعات الأخيرة قبل وفاته على جهاز التنفس الصناعي".

وأشار فريد الديب إلى أن أسرته بالكامل في المستشفى المتواجد فيها، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما، وذلك بحسب ما ذكرت صحف مصرية محلية.

لم تصدر أسرة الرئيس الأسبق أي بيانات رسمية حول الوفاة.

وكان نجل حسني مبارك قد أعلن، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن والده أجرى عملية جراحية.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه الرسمي "تويتر"، أن والده أجرى عملية جراحية، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وتولى مبارك منصب رئيس الجمهورية منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011. وأجبر على ترك السلطة بعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما، طالبت برحيله ومحاكمته.