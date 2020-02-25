البحرين تمنع مواطنيها من السفر إلى إيران بسبب انتشار فيروس كورونا

نشر نبيل يعقوب الحمر مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام ووزير الإعلام سابقا عبر حسابه الشخصي على التويتر، تغريدة أكد فيها أن مملكة البحرين قد اتخذت قرارا بمنع سفر مواطنيها إلى إيران حفاظا على سلامتهم، على خلفية انتشار فيروس كورونا في جميع أرجاء البلاد.

ونشر الحمر نسخة من بيان وزارة الخارجية البحرينية، وجاء فيه: "نظرًا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، تقرر وزارة خارجية مملكة البحرين منع سفر المواطنين إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقت الحالي وذلك حتى إشعار آخر، حرصًا على سلامتهم وعدم الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)".

​كما أعلن الحمر، صباح اليوم الثلاثاء، تغريدة أعلن فيها عن تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا لبحرينيين و4 سعوديين قادمين من إيران، ونشر بيان وزارة الصحة الذي جاء فيه "أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي، حيث تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار التي أكدت إصابتهم بالفيروس لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة 8 حالات".

​وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 15 شخصا والمصابين إلى 95 في مختلف أنحاء البلاد.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي 78 ألفا و866 شخصا، توفي منهم ألفان و592 شخصا، فيما شفي حتى الآن 25 ألفا و128 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.