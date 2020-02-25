أول تعليق من أسرة حسني مبارك على وفاته

خرجت أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، بأول تصريحات على وفاة الرئيس الأسبق عن عمر ناهز الـ92 عاما.

قال منير ثابت، صهر الرئيس المصري الأسبق في تصريحات مع وكالة "فرانس برس"، إن "مبارك توفي في مستشفى الجلاء العسكري شرق القاهرة"، مشيرا إلى أن "الرئاسة المصرية ستتولى أمور الجنازة".

​وتوفي مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما، وذلك بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي.

وكان نجله علاء مبارك قد أعلن، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن والده أجرى عملية جراحية. وكتب عبر حسابه الرسمي "تويتر"، أن والده أجرى عملية جراحية، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وتولى مبارك منصب رئيس الجمهورية منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011. وأجبر على ترك السلطة بعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما، طالبت برحيله ومحاكمته.