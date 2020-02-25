محمد أبو تريكة يعلق على وفاة مبارك

علق أسطورة الكرة المصرية ولاعب الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، على نبأ وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وغرد أبو تريكة عبر تويتر، قائلا: "رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك وغفر الله له وتجاوز عن سيئاته وخالص التعازي للأسرة ورحم الله الجميع".

وتوفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عاما، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي.

رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك وغفر الله له وتجاوز عن سيئاته وخالص التعازي للأسرة ورحم الله الجميع — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 25, 2020

وتولى مبارك منصب رئيس الجمهورية في مصر منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011.

وأجبر مبارك على ترك السلطة بعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما، طالبت برحيله ومحاكمته.