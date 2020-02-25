آخر ظهور للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل وفاته... صورة

ظهر مبارك، قبل وفاته، مع حفيده عمر مبارك، خلال صورة نشرها حفيده على "إنستغرام"، ونشرت الصورة مطلع شهر فبراير/ شباط الجاري، على أثر الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها مبارك ودخل بسببها إلى المستشفى.

View this post on Instagram ‏كل الحب والتقدير❤️ A post shared by عمر علاء مبارك (@omaralaamubarak) on Feb 2, 2020 at 9:12pm PST

وقال منير ثابت، صهر الرئيس المصري الأسبق في تصريحات مع وكالة "فرانس برس"، إن "مبارك توفي في مستشفى الجلاء العسكري شرق القاهرة"، مشيرا إلى أن "الرئاسة المصرية ستتولى أمور الجنازة".

وكان نجله علاء مبارك قد أعلن، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن والده أجرى عملية جراحية. وكتب عبر حسابه الرسمي "تويتر"، أن والده أجرى عملية جراحية، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وتولى مبارك منصب رئيس الجمهورية منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011. وأجبر على ترك السلطة بعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما، طالبت برحيله ومحاكمته.