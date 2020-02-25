إعلام: تشييع جثمان حسني مبارك في جنازة عسكرية

يشيع جثمان الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، في جنازة عسكرية، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

ذكرت مواقع مصرية أنه تقرر تشييع جثمان مبارك فى جنازة عسكرية، كونه أحد كبار قادة القوات المسلحة فى حرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول.

وينص القانون المصري رقم 35 لسنة 1979، على تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم.

كما ذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

وتوفي مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما، ولم تصدر أسرة الرئيس الأسبق أي بيانات رسمية حول الوفاة.

من جانبه، قال فريد الديب، محامي مبارك، إن "الرئيس الأسبق عانى من مضاعفات مرضية خلال الـ24 الساعة الماضية، بعد إجراء عملية جراحية منذ أكثر من أسبوعين".

وتابع محامي أسرة مبارك "مبارك توفي، فجر اليوم تعرض لأزمة صحية كبيرة".

وأضاف "تم وضع حسني مبارك خلال الساعات الأخيرة قبل وفاته على جهاز التنفس الصناعي".

وأشار فريد الديب إلى أن أسرته بالكامل كانت في المستشفى الموجود فيها، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكان نجل حسني مبارك قد أعلن، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن والده أجرى عملية جراحية.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه الرسمي "تويتر"، أن والده أجرى عملية جراحية، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وتولى مبارك منصب رئيس الجمهورية منذ أكتوبر، تشرين الأول عام 1981وحتى 11 فبراير/ شباط 2011. وأجبر على ترك السلطة بعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما، طالبت برحيله ومحاكمته.