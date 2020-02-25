اليمن... مقتل وإصابة 6 جنود في كمين بمحافظة المهر

قُتل وأصيب 6 جنود من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، في كمين بمحافظة المهرة شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بالمهرة لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحين نصبوا كميناً لرتل عسكري من الشرطة العسكرية يرافق قوة من التحالف في مديرية حات شرق منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان.

وحسب المصدر، أسفر الكمين عن مقتل 5 جنود يمنيين وإصابة آخر، وإعطاب مدرعة وآلية.

ويأتي ذلك عقب أيام من تمركز قوة من الشرطة العسكرية اليمنية في المنفذ الحدودي البري الرابط بين اليمن وعمان، إلى جانب قوة من الواجب السعودية التابعة للتحالف العربي تشرف على نشاط المنفذ.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وبداخل أراضي المملكة.