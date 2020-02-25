أول دولة عربية تعلق على وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

علقت دولة الإمارات العربية المتحدة على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الإمارات، في بيان لها، إن "العالم العربي فقد الرئيس حسني مبارك"، واصفة إياه بأنه "صاحب المواقف الوطنية والتاريخية"، وذلك حسب قناة "العربية".

وتوفي مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما، وذلك بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي.

وكان نجله علاء مبارك قد أعلن، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن والده أجرى عملية جراحية. وكتب عبر حسابه الرسمي "تويتر"، أن والده أجرى عملية جراحية، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وتولى حسني مبارك منصب رئيس الجمهورية منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011. وأجبر على ترك السلطة بعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما، طالبت برحيله ومحاكمته.