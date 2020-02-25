الجيش المصري ينعى حسني مبارك

وجاء في بيان نشره المتحدث الرسمي للقوات المسلحة على فيسبوك "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأصدرت الرئاسة المصرية اليوم من جانبها بيانا نعت فيه مبارك.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية المنشور على "فيسبوك": "تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

وتولى مبارك منصب رئيس الجمهورية منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011. وأجبر على ترك السلطة بعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما، طالبت برحيله ومحاكمته.

وأعلن التلفزيون الرسمي وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما.