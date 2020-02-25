الجيش التركي والميليشيات "التركمانية" يقطعون المياه عن مليون مواطن مدني شرقي سوريا

قام ضباط من الجيش التركي يرافقهم مسلحون مما يسمى "المعارضة السورية التركمانية" التابعة له، بوقف الضخ في محطة مشروع أبار "علوك" لمياه الشرب الواقعة تحت سيطرتهم بالقرب من مدينة رأس العين في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في الحسكة إن سكان مدينة الحسكة وضواحيها يفتقرون لليوم الثاني على التوالي لمياه الشرب بعد إيقاف الضخ في محطة "آبار علوك".
وبيّن مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة المهندس محمود العكلة لــ "سبوتنيك" أن "الفصائل المسلحة المرتبطة بالنظام التركي وفي إطار ممارساته الإجرامية بحق المواطنين أقدمت، صباح يوم أمس الاثنين 24 شباط/ فبراير، على قطع مياه الشرب عن سكان مدينة الحسكة وتل تمر والتجمعات السكانية المحيطة بها، حيث دخل مجموعة من ضباط النظام التركي يرافقهم عناصر من المجموعات المسلحة إلى محطة (آبار علوك) بريف منطقة رأس العين الحدودية، وقاموا بإيقاف الضخ وطرد العاملين في المحطة إلى خارج مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن الأهالي".
وأوضح العكلة بأن المؤسسات الحكومية في محافظة الحسكة مستنفرة بكامل طواقمها لتأمين مياه الشرب للمواطنين عن طريق آبار "نفاشة" بواسطة الصهاريج، وذلك كحل إسعافي كون هناك مساع حثيثة لإعادة استئناف ضخ المياه من آبار علوك بأقصى سرعة ممكنة عبر الوسيط الروسي.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لمراسل "سبوتنيك" بأن دورية للشرطة العسكرية الروسية توجهت، صباح اليوم الثلاثاء، إلى قرية علوك بريف رأس العين التي يسيطر عليها الجيش التركي وميليشيات (المعارضة السورية التركمانية) التابعة له، على أن يتم التباحث مع الطرف التركي لحل القضية.
وتابعت المصادر بأن الجيش التركي و(التنظيمات التركمانية السورية) التابعة له يطالبون الحكومة السورية بتغذية مدينة رأس العين وقراها الواقعة تحت سيطرتهم بالتيار الكهربائي، مقابل إعادة ضخ المياه من أبار علوك.
وبينت المصادر بأن إعادة الكهرباء لرأس العين يحتاج لتزويد محطة تحويل مبروكة بريف راس العين بالكهرباء من سد تشرين بريف حلب، والواقع تحت سيطرة مسحلي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، وهو ما يتم العمل عليه حالياً.
ويعتبر هذا الانقطاع الثاني خلال الأشهر الأخيرة الثلاثة، حيث قامت المجموعات المسلحة بقطع المياه عن المنطقة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، لتدخل ورش فنية التابعة للحكومة السورية، (المؤسسة العامة للمياه وشركة كهرباء محافظة الحسكة) برفقة الشرطة العسكرية الروسية إلى محطة "آبار علوك" بريف رأس العين الواقعة شمالي المحافظة برفقة الشرطة العسكرية الروسية.
وتمكنت الورش الفنية بعد وقت وجهد كبيرين، من إصلاح جزء من الأعطال ضمن المحطة، ونجح مهندسو مؤسسة الكهرباء بإعادة الربط الكهربائي إلى المضخات.
يشار إلى أن مدينة رأس العين الحدودية تحتوي على منابع مياه الشرب للحسكة وريفها ولبلدة تل تمر وضواحيها، حيث تضم المدينة (مشروع أبار علوك) المكون من 34 بئراً ارتوازياً كبيراً، حيث يصل إنتاج الآبار بالمياه من 75 ألف متر مكعب إلى 90 ألف متر مكعب من مياه الشرب، وهي حاجة مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها من مياه الشرب.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)