كردستان العراق يقرر تعطيل الدراسة لمدة شهر بسبب تفشي "كورونا"

قررت كردستان العراق، مساء اليوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط، تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة شهر، تحسبا لتفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وأصدر مجلس محافظة السليمانية، وفقا لما نشره موقعا "كردستان 24" و"ردواو" بيانا يعلن فيه تعطيل الدوام الدراسي في جميع المدارس والجامعات بدءا من غد الأربعاء 26 فبراير/شباط، وحتى يوم 24 مارس/آذار المقبل.

وجاء ذلك القرار في جلسة مجلس المحافظة، والتي تم الموافقة فيها على تعطيل الدراسة بـ14 صوتا، مقابل 10 أصوات رافضة.

وأشار المجلس إلى أن تلك العطلة تشمل جميع المراكز الدراسية من كليات ومعاهد ومدارس وجامعات في المحافظة.

وصرح عضو مجلس محافظة السليمانية، رمضان نامق، وفق التقارير المنشورة، أن المجلس "يمتلك السلطة، لتعطيل الدوام الدراسي، والقرار يشمل القطاع الدراسي".

ويأتي هذا الإجراء بعد تسجيل 4 حالات مصابة بفيروس كورونا بمحافظة كركوك.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة أربعة أشخاص بفيروس كورونا في كركوك، مشيرة إلى أن هؤلاء الأربعة هم أفراد عائلة قدموا من إيران، مما يرفع عدد الحالات فيها إلى خمسة ويسجل أول عدوى لمواطنين عراقيين.

وأضافت الوزارة، في بيان لها: "تشخيص أربع حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة لإيران ورجعت للبلاد"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لطالب إيراني انتقل إلى العراق، بعد تفشي الوباء في بلده، مؤكدة أن الكشف عن الحالة تم لدى قيام الفرق الصحية بالتحري وتوقيع الكشف على الزائرين والطلبة في محلات إقامتهم، وتمت إحالته للمستشفى المخصص.

وقرر العراق، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة مؤقتا وتمديد إيقاف دخول الوافدين من 7 دول على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، كما قرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة أيام، ومنع "التجمعات في كافة أرجاء محافظة النجف وعدم السفر من وإلى محافظة النجف الأشرف إلا في حالات الضرورة القصوى، فضلا عن تقنين السفر بين المحافظات إلا في حالات الضرورة القصوى".