القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في أجواء الحديدة غربي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، عن مصادر ميدانية، قولها إن "طائرة استطلاع للحوثيين كانت تحلق غرب مديرية الدريهمي (جنوب الحديدة)، وتحاول تصوير ورصد مواقع وتحركات القوات المشتركة، فقام الجنود باستهدافها وتمكنوا من إسقاطها".

والطائرة هي الثانية التي تعلن القوات المشتركة إسقاطها خلال أيام، حيث أعلنت الخميس الماضي، تمكنها من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة للحوثيين أثناء تحليقها في أجواء الدريهمي، سبقها، الثلاثاء، الإعلان عن إسقاط طائرة هجومية مماثلة كانت تحاول استهداف مواقع القوات المشتركة في المديرية ذاتها.