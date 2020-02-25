رئيس "أرامكو" يكشف متى تنظر الشركة في خطط الإدراج الثانوي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد خطط لإدراج ثانوي لأسهم شركة النفط العملاقة حتى مرور عام على الطرح الأولي.

وأضاف الناصر في تصريحات لوكالة "رويترز" أنه سيتم بحث مسألة الإدراج العالمي لأسهم شركة أرامكو السعودية في وقت لاحق".

وانتهت أرامكو من طرحها العام الأولي، في ديسمبر/ كانون الأول، والذي جمعت من خلاله 29.4 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، وأصبحت قيمتها السوقية هي الأكبر عالميًا، متجاوزة شركتي "مايكروسوفت" و"آبل".

وعرضت أرامكو أقل من 2% من أسهمها، واختارت السوق المحلي، الذي اعتمدت عليه بشكل كبير في جمع التمويل، بالإضافة إلى مستثمرين من الأسواق الخليجية المجاورة.

يأتي ذلك بعدما أكد وزير المال السعودي، محمد الجدعان، الشهر الماضي، أن شركة "أرامكو" ما زالت تدرس إدراج أسهمها في أحد الأسواق العالمية.

وقال الجدعان، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، على هامش فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي: "لا يزال الأمر مطروحًا، لقد أوضحنا ذلك، سننظر في الأمر، لكنني لا أعتقد أنه سيكون في أي وقت قريب".