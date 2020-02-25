لرصد كورونا... "الصحة السورية" تفحص طاقم سفينة شحن قادمة من قبرص

قامت مديرية صحة اللاذقية بإجراءات فحص لطاقم سفينة شحن (قادمة من قبرص) لرصد أي حالة مشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا.

ونشرت صفحة "المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية":

"تواصل مديرية صحة اللاذقية تطبيق إجراءاتها الصحية المشددة على المنافذ البرية والبحرية لمراقبة الوضع الصحي للوافدين لرصد أي حالة مشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا".

وأضافت: "حيث قام فريق المحجر الصحي ضمن مرفأ اللاذقية صباح اليوم الثلاثاء 25/02/2020 الساعة السابعة، بفحص طاقم سفينة شحن قادمة إلى المرفأ من قبرص وعددهم 20 شخص وذلك قبل نزولهم منها ومخالطتهم أي شخص".

وختمت: "حيث تبين أن جميع المتواجدين عليها بحالة جيدة، ولا توجد أي حالة مشتبه بها".

وكانت سوريا أعلنت منذ يومين عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا القاتل.