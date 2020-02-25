برلماني روسي: الرهان على أمريكا لم يوفر الحماية لسلطة مبارك

أكد النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جاباروف، اليوم الثلاثاء، بأن التوجه نحو الغرب، وإلى حد أكبر للولايات المتحدة ، لم يوفر الحماية للرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

وقال جاباروف: "توفي مبارك اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما، وكان حسني مبارك أحد أكثر الزعماء احتراما في مصر والذي تولى الرئاسة في فترة معقدة بعد اغتيال الرئيس أنور السادات".

وأشار البرلماني الروسي إلى أنه على الرغم من حقيقة أن مبارك تلقى تعليمه في الاتحاد السوفيتي، إلا أنه راهن لاحقًا على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في اللحظات الصعبة رفضه الأمريكيون وأعلنوا دعمهم للإسلامي محمد مرسي.

وأشار جباروف أن "مثال مبارك يدل على أن"الصداقة مع الولايات المتحدة لا تضمن للدول العربية الأمن أو المصداقية".

وتنحى مبارك عن الحكم في 11 شباط/فبراير عام 2011، بعد تظاهرات حاشدة ضد حكمه. وخضع للتحقيق لفترة طويلة. بعدها حُكم عليه بعقوبة الإعدام، ثم تم العفو عنه.

ووفقا لجباروف، فإن الرئيس الحالي لمصر، عبد الفتاح السيسي، ينتهج سياسة أكثر حذرًا، دون أن يكون لديه رهان واحد على الولايات المتحدة، محاولا جعل مصر دولة أكثر استقلالًا.