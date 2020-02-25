القوات العراقية تشتبك مع إرهابيين شمالي العراق

هاجمت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء 25 شباط/فبراير، عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، واشتبكت معهم، في تلال بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن ق وات جهاز مكافحة الإرهاب ، هاجمت مجموعة من بقايا عصابات "داعش" الإرهابية في تلال الخانوكة، بمحافظة صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد.

وأضافت الخلية أن الاشتباك مازال مستمرا، بين القوات وعناصر "داعش"، منوهة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقاً خلال الساعات المقبلة.

ونفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، يوم أمس الاثنين 24 شباط/فبراير، عملية إنزال نوعية بإسناد من التحالف الدولي ضد الإرهاب، أسفرت عن قتل ثلاثة مقربين من زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال آخرين، في كركوك، شمالي البلاد.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.