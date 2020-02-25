قائد القوات البرية السعودية يستقبل المفتش العام للجيش الباكستاني

قالت وزارة الدفاع السعودية، إن قائد القوات البرية الملكية، الفريق الركن فهد بن عبد الله المطير، استقبل المفتش العام للجيش الباكستاني الفريق الركن خالد ضياء والوفد المرافق له.

وذكر بيان الوزارة، أن قائد القوات البرية الملكية، استقبل القائد العسكري الباكستاني، في مقر قيادة القوات البرية بالرياض، اليوم الثلاثاء.

وأضاف، البيان، الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي: "جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين وخاصة في التمارين المشتركة، الذي يجري على إثرها، حاليا، مناورات التمرين المشترك "الصمصام 7".

وتشارك القوات البرية الملكية السعودية ووحدات من القوات الخاصة بالجيش الباكستاني، في التمرين، الذي يأتي ضمن الخطط التدريبية المعدة لتطوير ورفع الكفاءة القتالية للضباط والأفراد على أساليب القتال في بيئات متنوعة، ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمنسوبي القوات البرية.

وأوضح البيان، أن اللقاء حضره نائب قائد القوات البرية ومدير إدارة التدريب والعقائد العسكرية للقوات البرية، إضافة إلى أقدم الضباط الباكستانيين في القوات البرية.