قائد القوات البرية السعودية يستقبل المفتش العام للجيش الباكستاني

وذكر بيان الوزارة، أن قائد القوات البرية الملكية، استقبل القائد العسكري الباكستاني، في مقر قيادة القوات البرية بالرياض، اليوم الثلاثاء.
وأضاف، البيان، الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي: "جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين وخاصة في التمارين المشتركة، الذي يجري على إثرها، حاليا، مناورات التمرين المشترك "الصمصام 7".
قائد #القوات_البرية_الملكية_السعودية يستقبل المفتش العام للجيش الباكستاني.https://t.co/DO6vRKumaT pic.twitter.com/cfOdxNgGUj— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) February 25, 2020
وتشارك القوات البرية الملكية السعودية ووحدات من القوات الخاصة بالجيش الباكستاني، في التمرين، الذي يأتي ضمن الخطط التدريبية المعدة لتطوير ورفع الكفاءة القتالية للضباط والأفراد على أساليب القتال في بيئات متنوعة، ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمنسوبي القوات البرية.
وأوضح البيان، أن اللقاء حضره نائب قائد القوات البرية ومدير إدارة التدريب والعقائد العسكرية للقوات البرية، إضافة إلى أقدم الضباط الباكستانيين في القوات البرية.
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