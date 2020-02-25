تلاسن بين وزير الدفاع وغانتس… غزة تتسبب في خلافات إسرائيلية كبيرة

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، زعيم حزب "أزرق أبيض"، الجنرال بيني غانتس، بعد مطالبته الجيش بإعادة احتلال غزة.

وذكرت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن بينيت هاجم الجنرال غانتس، قائلا: "هل أنت جاد؟ تطلب منا احتلال غزة وأنت ارتجفت من فكرة إدخال الجنود 2 كم إلى أطرافها؟".

ونقلت القناة العبرية على لسان بينيت في حديثه لغانتس، أن حركة حماس ارتعدت، رغم أنها تطلق على إسرائيل آلاف الصواريخ، وبأن الجيش الإسرائيلي رفض تدمير أنفاق غزة خلال الحرب الأخيرة على غزة، في العام 2014 (حرب الجرف الصامد، يوليو 2014).

وحول دعوة الجنرال بيني غانتس، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، رئيس حزب "أزرق أبيض"، لاحتلال غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت: عليك أن تخجل من نفسك، لقد اعتقل جنودنا في غزة مرارا وتكرارا بسبب هدنة، بينما تواصل حماس استهدافنا".

وفي السياق نفسه، كشفت قناة عبرية النقاب عن إعداد الجيش الإسرائيلي لخطة كاملة للسيطرة على قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن يوفال شتاينيتس، وزير الطاقة الإسرائيلي قد أكد أن بلاده أعددت خطة شاملة للسيطرة على كامل قطاع غزة لمدة عدة أسابيع، من أجل إسقاط حكم حركة حماس وتدمير صناعة الصواريخ إذا لم يكن هناك خيار آخر.