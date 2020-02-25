تسجيل
15:05 GMT25 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    احتجاجات مليونية في بغداد ضد الحكومة الجديدة

    هل يجهض فيروس "كورونا" خطط المتظاهرين في العراق

    © Sputnik . Nazek Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104465/41/1044654149.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002251044660430-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%87%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/

    أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة أربعة أشخاص بفيروس كورونا في محافظة كركوك، مشيرة إلى أن هؤلاء الأربعة هم أفراد عائلة قدموا من إيران، مما يرفع عدد الحالات إلى خمسة، بعد تسجيل أول حالة في محافظة النجف، أمس الاثنين.

    وتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي على العائلة من قبل ملاكات وزارة الصحة وعزلها في مؤسسة صحية خاصة وتم إجراء الفحوص المختبرية وثبت إصابتهم بفيروس كورونا"، مؤكدة أنها ستطبق جميع الإجراءات المطلوبة حسب اللوائح الصحية العالمية.

    وجاء في بيان صادر عن دائرة صحة النجف أن "نتائج الفحوصات التي أجريت اليوم لأحد طلبة العلوم الدينية (إيراني الجنسية)، ممن كانوا قد دخلوا البلاد قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بإيقاف السفر، أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد".

    وأضاف البيان أنه "تم الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في محلات إقامتهم وتمت إحالته للمستشفى المخصص، وأرسلت مسحات أخذت منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل وأظهرت نتائج التحليل أنه حامل للفيروس".

    تأثير "كورونا" على موجة الاحتجاجات

    يواصل المتظاهرون في محافظة النجف، احتجاجاتهم على الرغم من الإعلان عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لطالب "حوزوي ديني".

    واعتمد المحتجون في النجف، وسط العراق، الكمامات، للوقاية من تفشي الفيروس المستجد الذي سجل في مدينتهم التي تم تعطيل الدوام الرسمي فيها، مع إغلاق العديد من المؤسسات تجنبا للإصابة بالمرض.

    دعوة زعيم التيار الصدري

    دعا زعيم التيار الصدري بالعراق، مقتدى الصدر، أنصاره للتراجع عن الخروج في مظاهرات حاشدة كان قد دعا لها سابقا للضغط على البرلمان لتحديد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

    وكتب الصدر في رسالة عبر "تلغرام": "قد دعوت لمظاهرات مليونية واعتصامات ضد المحاصصة، واليوم أنهاكم عنها من أجل صحتكم وحياتكم، فهي أهم عندي من أي شيء".

    وأعلنت عشيرة عراقية في محافظة المثنى عن إجراءات احترازية ووقائية لمنع تفشي كورونا، حيث دعا أبناء العشيرة بارتداء الكمامات وعدم التقبيل في مجالس العزاء والاكتفاء بالمصافحة فقط.

    تعليق الرحلات الجوية مع إيران

    قررت وزارة النقل العراقية تعليق الرحلات الجوية مع إيران بعد الإعلان عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في إيران، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الماضي وحتى إشعار آخر.

    وأوضحت أن القرار جاء "بعد التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الفيروس إلى الأراضي العراقية، وأن هذا القرار يشمل مطاري بغداد والنجف الأشرف، باستثناء الوفود الدبلوماسية والعراقيين المتواجدين حالياً في إيران على أن يخضعوا إلى إجراءات الفحص الطبي من قبل فرق وزارة الصحة عند عودتهم إلى الأراضي العراقية".

    من جانبه ترأس وزير الصحة العراقي جعفر صادق علاوي اجتماعا حكوميا، تقرر من خلاله تمديد إيقاف دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلى إشعار آخر من، جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية إيران الإسلامية، وإيقاف دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلى إشعار آخر من دول تايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة".

    غلق المنافذ الحدودية

    أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اتخاذ إجراءات للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد في المنافذ الحدودية، ومتابعة عمل المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران، وفحص المسافرين والبضائع الواردة، وذلك بعد تسجيل إيران إصابات بالفيروس.

    وأغلقت السلطات العراقية، أمس الاثنين، منفذ صفوان الحدودي مع الكويت، حتى إشعار آخر.

    وأعلنت الوزارة في بيان، يوم الخميس الماضي: "استنادًا لقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981، ارتأت خلية الأزمة الخاصة لوزارتنا ما يلي، منع كافة الوافدين من جمهورية إيران الإسلامية من دخول الأراضي العراقية من كافة المنافذ وإلى إشعار آخر، عدا الوفود الدبلوماسية حيث يخضعون للفحص الطبي".

    وأعلنت السلطات الصينية، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد خلال الـ24 الساعة الأخيرة إلى 2663 شخصا والإصابات المؤكدة إلى77 ألف 658 حالة، مشيرة إلى شفاء 27 ألف و232 شخص بعد معالجتهم.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

    انظر أيضا:

    صحفي عراقي: المتظاهرون يرفضون نظام المحاصصة في تشكيل الحكومة
    فيروس كورونا يطرق أبواب العراق
    القوات العراقية تشتبك مع إرهابيين شمالي العراق
    كردستان العراق يقرر تعطيل الدراسة لمدة شهر بسبب تفشي "كورونا"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أحد أفراد جيش الفتيان يتفقد المقاتلة من طراز لافوتشكين لا-7، الذي حارب بها بطل الاتحاد السوفيتي إيفان كوجيدوب، وأسقط 17 طائرة من طائرات العدو، في المتحف المركزي للقوات الجوية في مونينو، 19 فبراير 2020
    تاريخ بطولي...معرض "طائرات الحرب الوطنية العظمى"
    مكافحة مكافحي الإرهاب على طريقة البيت الأبيض
    محاربة مكافحي الإرهاب على طريقة البيت الأبيض
    إنفوجرافيك الأوبئة الأشد فتكا بالبشرية على مر التاريخ
    الأوبئة الأشد فتكا بالبشرية على مر التاريخ
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك