هنية: روسيا لها دور متميز في التعامل مع القضية الفلسطينية

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن روسيا لها دور متميز ومقدر في التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل عام ومع حركة حماس وملف المصالحة بشكل خاص.

موسكو - سبوتنيك . وأضاف هنية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "روسيا لها دور متميز ومقدر في التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل عام ومع حركة حماس وملف المصالحة بشكل خاص"، مضيفا: "لطالما وقفت روسيا إلى جانب الحق الفلسطيني ووقفت في مواجهة مشاريع سياسية ومحاولات الالتفاف على الحقوق الفلسطينية، وأدانت دوما ممارسات الاحتلال ضد شعبنا وتنكره لحقوقنا، وكان لها موقفا مختلفا عن الرباعية في فتح قنوات اتصال مع حركة حماس والعديد من قوى المقاومة الفلسطينية في الماضي والحاضر".

وأشار إلى أن "موسكو كانت دوما عامل جذب لهذه القوى ومحور إسناد في مواجهة محاولات التفرد في التعامل مع القضية الفلسطينية كما لعبت دورا مهما في ملف المصالحة وتعاملنا بإيجابية مع هذه المحاولات المقدرة".

وتابع: "هذه المواقف تعبر عن حرص القيادة الروسية على الوصول إلى وحدة الموقف الفلسطيني ومساعدة شعبنا في واحدة من أهم قضاياه، وهي إنهاء الانقسام"، مضيفا: "نحن نتطلع إلى تطوير العلاقة مع القيادة الروسية بما يخدم المصالح المشتركة وقضيتنا الوطنية".