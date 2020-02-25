إسماعيل هنية يوضح: هل توترت العلاقات مع مصر أخيرا؟

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، بأن العلاقة مع مصر هي علاقة تاريخية وذات أبعاد استراتيجية وليست علاقة عابرة مرتبطة بمتغير ما.

موسكو- سبوتنيك. قال هنية في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في ردٍ على سؤال حول ما يدور من حديث عن توتر العلاقات بين حماس ومصر: "العلاقة مع مصر هي علاقة تاريخية وذات أبعاد استراتيجية وليست علاقة عابرة مرتبطة بمتغير هنا أو هناك".

وتابع: "الكثير من الملفات المهمة المرتبطة بالقضية الفلسطينية هي لدى الأشقاء في مصر والاتصالات لم تتوقف في أي مرحلة من المراحل منذ نشأت هذه العلاقة".

وأضاف هنية:

صحيح قد يكون هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر وهذا أمر طبيعي جدا في العمل السياسي، وليس المطلوب هو التطابق في المواقف ولكن هذا لا يؤثر على طبيعة العلاقة والعمل المشترك بيننا.

وأوضح أنه كان هناك زيارة لوفد مصري رفيع المستوى إلى قطاع غزة، الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنه سيكون هناك زيارة لوفد قيادي من حماس إلى القاهرة أيضًا بما يؤكد أن كل ما أشيع عن سوء العلاقة كان مجرد أمنيات للبعض، الوقائع تثبت عدم صحته.