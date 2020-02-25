فنانة مصرية تنشر صورة والدها مع مبارك

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورا لوالدها الراحل، مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفي اليوم الثلاثاء، إنها كانت بعد عودة والدها من رحلة علاج في فرنسا.

ونشرت إيمي طلعت، صورة من اللقاء عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت: "رد الجميل.. كان بابا بيحكيلى عن مقابلته للرئيس لأول مرة، وكان راجع فرحان أوى".

وتابعت: "بصرف النظر عن إنه وقف جنبه ورجعه مصر بعد رحلة علاج طويلة في باريس"، مضيفة: "بعد رجوع بابا من فرنسا وتماثله للشفاء، كلمه الرئيس في التليفون، وقال له: نفسك في إيه ياطلعت؟.. ️رد والدي: "إنى أشوفك ياريس".

وأوضحت: "وفعلا بعد عام من المكالمة دى كلمه مكتب الرئاسة، وقاله فى ميعاد مع الرئيس، غدا"، مضيفة: "افتكر اليوم ده كويس بابا منمش لغاية ميعاد المقابله".

وكتبت: "أول الريس لما شاف بابا، قاله إنت جاى تقابل رئيس جمهورية ياطلعت، مش لابس بدله ليه جاى بقميص وبنطلون، وضحك معاه، قاله من كتر التوتر ياريس معرفتش بلبس إيه".

وأضافت: "قد ايه كان راجل جميل.. ربنا يرحمك ياريس إنت وبابا وكل أمواتنا.. لغاية الآن احنا على تواصل مع علاء مبارك ودايما بيسأل علينا".

وتوفي مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما، ونشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك".

وأرفق علاء مبارك تغريدته بمقطع فيديو يظهر فيها حسني مبارك مرتديا الزي العسكري وفيها أبرز تصريحاته وخطاباته.

وقال فريد الديب، محامي مبارك، إن "الرئيس الأسبق عانى من مضاعفات مرضية خلال الـ24 الساعة الماضية، بعد إجراء عملية جراحية منذ أكثر من أسبوعين".