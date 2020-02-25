"كان رجل سلام"… عائلة شيمون بيريز تنعى مبارك

بعثت عائلة بيريز ومركز "بيريز للسلام" ببرقية تعزية للشعب المصري في وفاة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بعيد الإعلان عن وفاته، ظهر اليوم.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك"، الذي نشر نص الرسالة، مساء اليوم، الثلاثاء، أن مبارك رجل سلام، استمر على نهج سابقه، الرئيس المصري، أنور السادات، الذي مهد للتطبيع بين مصر وإسرائيل، وأقام علاقات سياسية واقتصادية بين الطرفين.

משפחת פרס ומרכז פרס לשלום ולחדשנות הביעו צער על מות מובארק https://t.co/nXB8hA67li pic.twitter.com/6EqBkHNdY2 — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) February 25, 2020

ونوهت رسالة عائلة شيمون بيريز، الذي توفي في العام 2016، إلى أن بيريز ومبارك كانا صديقين، واشتركا معا في إرساء السلام بين إسرائيل وجيرانها ـ على حد قول الموقع العبري.

ونشر الموقع الإلكتروني العبري صورا كثيرة جمعت بين مبارك وبيريز، في تواريخ مختلفة،

يشار إلى أن بيريز(1923 -2016)، كان سياسيا وشخصية عامّة إسرائيلية، شغل منصب رئيس الدولة (وهو منصب فخري في إسرائيل)، من 2007 وحتى 2014، كما تولى رئاسة وزراء إسرائيل مرتين، الفترة الأولى من عام 1984 إلى 1986، والثانية لسبعة أشهر بين 1995 إلى 1996، بعد اغتيال إسحق رابين.

ويذكر أن الرئيس الراحل، حسني مبارك، قد زار إسرائيل مرة واحدة، في العام 1995، لحضور جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين